الظاهرة رونالدو يرد على ” مزحة ثقيلة ” من أوين

رد أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو على ما كتبه النجم الإنكليزي المعتزل مايكل أوين، بشأن زيادة وزن اللاعب الملقب بـ “الظاهرة”.

وقال رونالدو الذي تزامل مع أوين في ريال مدريد الإسباني، في تصريح صحفي: “أنا مصدوم بشأن ما يمثله وزني من أهمية في العالم. لا أعرف لماذا هو (وزني) مهم جدا بأمانة”.

رونالدو الذي صرح أنه لم يتحدث إلى أوين بعد تهكمه، أبدى “حيرته” بسبب استمراره في اكتساب الوزن، الذي لازمه منذ سنواته الأخيرة في الملاعب.

ووفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، بعد اللقاء الذي جمع أوين ورونالدو في حفل الفيفا، الاثنين الماضي تهكم المهاجم الإنكليزي من الزيادة الملحوظة في وزن زميله السابق.

وكتب أوين على حسابه بموقع “تويتر”: “كنت أعتقد أنني أكسب المزيد من الوزن حتى رأيت زميلي السابق روني (اسم شهرة رونالدو)”.

ودفعت ” المزحة الثقيلة ” البرازيلي الآخر روبرتو كارلوس، زميل اللاعبين في الفريق الملكي، لانتقاد أوين.

وقال صاحب التسديدات اليسارية القوية: “لا أحب هذا النوع من النكات رونالدو صديق جيد جدا لي وعلينا أن نحتاط. الأهم من جسد رونالدو قلبه. لديه قلب كبير جدا”.

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