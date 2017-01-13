روسيا و تركيا تتفقان على ” تنسيق ” الضربات الجوية في سوريا

وقعت روسيا وتركيا اتفاقا يحدد آليات تنسيق ضرباتهما الجوية في سوريا عندما يقصف البلدان أهدافا “إرهابية” وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس.

وقالت الوزارة إن وفدين من البلدين تفاوضا الشهر الماضي لإقرار الهدنة في سوريا، التقيا الخميس في موسكو وأجريا مشاورات حول التعاون في مكافحة تنظيم داعش.

وأضافت أنهما وقعا اتفاقا “يحدد آليات التنسيق والتعاون بين الطائرات الروسية والتركية خلال الضربات التي تستهدف أهدافا إرهابية والتدابير التي يتخذها الجانبان لتفادي أحداث التصادم خلال وجود طائرات (مقاتلة) وطائرات مسيرة في الأجواء السورية”. (SKYNEWS)

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