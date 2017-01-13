نادي برشلونة يؤكد تأجيل مشروع تجديد ” كامب نو “

تم تأجيل الانطلاق في مشروع توسعة ملعب “كامب نو”، معقل نادي #برشلونة الإسباني إلى غاية يوليو 2018، بدل سنة 2017 الجارية، في ظل عدم امكانية تحرك المسؤولين على إنجاز المخططات قبل إصدار بلدية المدينة الكاتالونية للخريطة الحضرية الجديدة.

وجاء اعلان التأجيل على لسان المدير العام لنادي برشلونة، أوسكار خراو، خلال حضوره إحدى التظاهرات الرياضية بالمدينة، مشيراً إلى أنّ النادي الكاتالوني يريد أن يجعل ملعبه الأفضل في العالم على كل المستويات، وهو الأمر الذي يتطلب الصبر وعدم التسرع في انجاز المشروع.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، أوضح أوسكار خراو قائلاً: “ننتظر أن تتم الموافقة على التعديل في الخريطة العامة للمتروبول، بهدف بداية الأشغال في يوليو 2018 “.

وأضاف بكل فخر:”مشروعنا يهم المدينة بأكملها والبلد بصفة عامة، نريد أن نجعل كامب نو أفضل ملعب في العالم وسنقوم بكل شيء من أجل ذلك”.

ويتمثل المشروع في توسعة مدرجات الملعب لتصل إلى استيعاب 105 ألف متفرج عوض 99 ألف الحالية، بالإضافة لعدة تحسينات في هياكل ومرافق الملعب، بميزانية إجمالية تقدر بنحو 420 مليون يورو، بمساهمة مجموعة من الشركاء. ومن المقرر أن تدوم مدة الانجاز أربع سنوات.

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