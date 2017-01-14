إجتماع تركي روسي إيراني في موسكو تحضيراً لمؤتمر الأستانة حول سوريا

شهدت العاصمة الروسية موسكو، مساء الجمعة، اجتماعاً لمساعدي وزراء خارجية كل من تركيا، وروسيا وإيران، لتحديد إطار المؤتمر التي سيعقد أواخر يناير/كانون ثاني الجاري في العاصمة الكازاخية أستانة، بشأن الأزمة السورية.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الروسية، أن المسؤولين من البلدان الثلاثة، التقوا في موسكو، للتباحث بشأن التحضيرات لمؤتمر أستانة.

وأوضح البيان أن الاجتماع حضره كل من مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية سيرغي ويرشين، ومساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال، ومساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين جباري أنصاري.

وأضاف البيان أن الأطراف توافقوا على أن مؤتمر أستانة “سيساعد في ضمان عملية وقف إطلاق نار مستقر، ومواصلة القتال ضد الجماعات الإرهابية، وتسريع عملية التسوية السياسية في سوريا”. (ANADOLU)

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