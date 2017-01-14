المغني السوري سامر كبرو لأحلام : نحن لا نقتبس شيئاً من الأتراك لأنهم ارتكبوا مجازر بحقنا .. و إن كنا لا نملك دولة فلدينا تاريخ ( فيديو )

نشر المغني السوري “السرياني” سامر كبرو مقطعاً مصوراً، صحح فيه ما قال إنه خطأ وقعت فيه الفنانة أحلام عندما كانت تتحدث مع المشترك الفلسطيني “السرياني” في برنامج “أراب آيدول، يعقوب شاهين.

وكانت أحلام قالت للمتسابق الفلسطيني بعد أن قام بغناء “يامن هواه أعزه وأذلني”، إنه مقام تركي، وأنه متأثر بالمطرب التركي ابراهيم تاتليسيس.

وقال كبرو في المقطع المصور الذي اطلع عليه عكس السير : ” أحب أن أصحح معلومة قطعت عن سوء معرفة أو عن عدم معرفة وليس عن تجاهل للفنانة أحلام التي نحبها”.

وأضاف : “المقام الذي غناه يعقوب (السرياني)، هو مقام غير مقتبس من الأتراك بل هو مقام سرياني كنسي .. نحن موجودن في المنطقة (بلاد الرافدين) قبل الأتراك بـ 1500 سنة”.

وتابع : “مع احترامنا للفن التركي ولتاتليسيس، ولكن ما غناه يعقوب هو من المقامات الكنسية الأصيلة”.

وختم : “أتصور أنه الأمر يجرح الشعب السرياني بشكل غير مقصود، فنحن نعتبر الأتراك قد نفذوا مذابحاً بحقنا في عهد العثمانيين ولا نقتبس منهم شيئاً ونغنيه على المسرح، نحن السريان وإن لم يكن عندنا دولة لكننا نملك تاريخاً”.

عكس السير