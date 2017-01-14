بماذا نعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الفنانة المصرية كريمة مختار ؟

نعى المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إفيخاي أدرعي، الفنانة المصرية الراحلة كريمة مختار، في تغريدة له على تويتر أثارت أصداء كبيرة.

وقال أدرعي في تغريدته التي نشرها باللغة العربية “رحمك الله يا ماما نونا. #كريمة_مختار في ذمة الله. أتذكر كيف جسدت شخصية الأم المصرية القوية والحميمة والناجحة. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقد استقطبت تغريدته ردود أفعال وتعليقات عديدة، حيث شكره البعض على متابعته لحركة الفن المصري، في حين اعترضت الأغلبية على جنسيته الإسرائيلية رافضة حتى نعيه لفنانة مصرية مسلمة، لا سيما وأنه من أبناء جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقتل ويعذب الشعب الفلسطيني، ويحتل قطعة غالية من الأراضي العربية.

ووفقاً لشبكة إرم نيوز ، لم يكتف أدرعي بتغريدة التويتر، حيث نشر نعيًا آخر على حسابه الرسمي بالفيسبوك، مشيراً إلى أنه من الواجب عليه أن يتحدث عن الفنانة المصرية القديرة الراحلة كريمة مختار، والتي تابع أعمالها على القناة الإسرائيلية الأولى في أيام الجمعة.

وأضاف أن كريمة جسدت شخصية الأم المصرية التي تدافع عن أسرتها في مسرحية العيال كبرت والأم المربية في “سعد اليتيم” والأم الناجحة في جميع أفلامها، ومسلسلاتها ومسرحياتها.

واختتم منشوره قائلاً “سبحان من له الدوام إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله”.

كما شارك أدرعي مقطع فيديو من مسرحية “العيال كبرت”، والذي جمع بين الفنانة كريمة مختار والنجم الراحل سعيد صالح.

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