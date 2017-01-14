عتاد متطور من روسيا يشارك في المعركة .. النظام يعلن عن حملة جديدة لاستعادة السيطرة على تدمر

بدأت ميليشيات النظام صباح السبت عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة تدمر.

وقال مصدر ميداني نظامي لوكالة الأنباء الألمانية، إن العملية العسكرية يشارك فيها أكثر من 10 آلاف مقاتل، غالبيتهم من مجموعات الدفاع الوطني وصقور الصحراء ومجموعات العقيد “سهيل الحسن”، وتهدف إلى تحرير آبار الغاز والنفط في جزل والشاعر ومهر في مرحلتها الأولى وتحرير مدينة تدمر في مرحلتها النهائية.

وأوضح المصدر أن القوات المهاجمة تمكنت خلال الساعات القليلة الأولى من بدء العملية من التقدم لمسافة 3 كم عند المحور الشمالي الشرقي لمطار التيفور، في حين تعرضت المجموعات المهاجمة شرق المحطة الرابعة لنقل النفط القريبة من حقل جحار للغاز، لكمائن من مسلحي “الدولة” وتكبدت خسائر بالأفراد والعتاد.

وتحدث المصدر عن قيام تنظيم “الدولة” بهجوم معاكس شمال المحطة الرابعة استخدم فيه دبابة مفخخة، تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى، ما أدى إلى الانسحاب من عدد من النقاط.

وأوضح المصدر أن العملية البرية تتم تحت غطاء كثيف من الطيران الحربي النظامي والروسي وقصف مدفعي وصاروخي من مجموعة العتاد المتطور، التي وصلت مؤخراً إلى ريف تدمر من روسيا.

وزار رئيس أركان النظام العماد علي أيوب الخميس القوات السورية في ريف حمص الشرقي لتفقد جاهزية القوات، لبدء العملية التي تم التحضير لها على مدى الأسابيع القليلة الماضية حيث تم استقدام مسلحي لواء “درع القلمون” ومقاتلي “صقور الصحراء” الممولة من روسيا والتي كانت تقاتل في مدينة حلب.

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