” GeniCan ” .. أول جهاز ذكي في العالم مخصص لسلة المهملات

عرضت شركة “GeniCan” منتجها الذكي الجديد المسمى على اسم الشركة “GeniCan”، والذي يعتبر أول جهاز ذكي في العالم مخصص لسلات المهملات، وذلك على هامش مشاركتها في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 المنعقد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ويعتبر الجهاز الجديد بمثابة إضافة يمكن تثبيتها على سلة المهملات، ويستخدم هذا الجهاز ماسح ضوئي للباركود لترجمة رموز الباركود وتحويل الكلام المنطوق إلى قائمة بقالة مخصصة تخزن على تطبيق “GeniCan” مما يوفر على المستخدم الوقت والعناء والمال.

ويعمل جهاز “GeniCan” الجديد على مسح القمامة والمهملات القابلة لإعادة التدوير تلقائياً لإنشاء قائمة البقالة الخاصة بالمستخدم، وربط الكوبونات بالمنتجات، ويمكن بشكل اختياري لجهاز “GeniCan” ترتيب عملية توصيل البقالة إلى المنزل على أساس العناصر الموجودة في قائمته.

وطبقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يمكن ببساطة مسح العنصر أو المنتج قبل رميه في سلة المهملات، ليقوم منتج “GeniCan” بإضافته بشكل تلقائي إلى التطبيق الذكي المرافق له عن طريق رمز الباركود أو عن طريق المسح الضوئي في حال كان رمز الباركود غير قابل للقراءة.

وتعتبر عملية تجميع قائمة التسوق مرة خلال كل أسبوعين أمر أسهل بكثير عندما يتوفر لدى المستخدم فكرة عما ينقصه من منتجات وما هي المواد المنتهية لديه، ويمكن لهذا أن يكون صعباً عند نسيانه للمواد والمنتجات الناقصة لديه بعد رميها في سلة القمامة.

ويمكن للجهاز إرسال رسائل للمستخدم لإخراج القمامة عندما يحين الموعد وتمتلئ سلة المهملات، ويتوفر الجهاز حالياً للطلب المسبق بسعر يصل إلى حوالي 125 دولار، على أن يجري شحنه للعملاء في وقت مبكر من هذا العام.

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