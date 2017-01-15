بريطانيا : العثور على كنز من الذهب داخل بيانو أثري

عُثر على كمية كبيرة من الذهب وُصفت بأنها “كنز محتمل” داخل بيانو قديم من قبل الملاك الجدد لهذا #البيانو ، و كشف مُلاك البيانو عن هذا “الكنز” فور عثورهم عليه، حيث يتم الاحتفاظ به حاليا في مكان آمن وغير معروف.

وقال الخبراء إن هذا الكنز وُضع عمدا داخل البيانو الذي صممه ” Broadwood & Sons of London ” ، ولم يفصحوا عن تفاصيل القطع الذهبية المكتشفة، في حين أن عمليات البحث جارية للعثور على ملاك الكنز الأصليين.

وقال بيتر ريفيل، عالم الآثار في المتحف البريطاني: “نحن نحاول الوصول إلى أصحاب الكنز المحتملين الأصليين، حيث لا يعرف ملاك البيانو الحاليين ما الذي عليهم فعله، خاصة بعد أن أحضروا الكنز إلى المتحف”.

وأضاف موضحا: “أنا عالم آثار ومعتاد على التعامل مع كنوز كهذه، ولكنني لم أر أي شيء من هذا القبيل سابقا”.

وأوضح ريفيل أن هذا الكنز غير عادي ويتكون معظمه من الذهب، كما يبدو وكأنه أُخفي عمدا ضمن البيانو في السنوات الـ 110 الماضية.

وطبقاً لقناة روسيا اليوم ، يبحث الخبراء عن العائلة التي وضعت الكنز في البيانو، حيث كشفت التحقيقات حتى الآن أن البيانو بيع إلى متجر موسيقى أو تاجر جملة في Saffron Walden، إسيكس.

وتوصل الباحثون إلى قيام أسرة من منطقة Saffron Walden بشراء البيانو عام 1983، كما بدأت عمليات التحقيق القضائي يوم الخميس 12 يناير/كانون الثاني في محكمة Shrewsbury Coroner، وذلك في سعي واضح لمتابعة طبيعة البحث.

وسيتم استئناف التحقيق والوصول إلى الخلاصة في 16 مارس/آذار.

وقال إيان ريتشاردسون، مسجل الكنز في المتحف البريطاني: “قد تكون القطع الذهبية الأثرية قديمة، ولكنها أُخفيت على مدى السنوات الـ 100 الماضية، وذلك تبعا لعمر البيانو”.

عكس السير