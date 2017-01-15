تعرف على الشعوب الأكثر و الأقل عملاً في العالم

شوهت الأفلام والمسلسلات الأميركية، على ما يبدو، طبيعة الإنسان المكسيكي، حيث صورته في العادة بوصفه ذلك الإنسان الخامل والنائم على مدخل بيته أو إحدى الحانات، لكن الواقع يثبت العكس تماما، إذ كشفت الإحصائيات أن المكسيكي هو الذي يعمل أطول ساعات عمل بين جميع سكان الأرض.

وبحسب الإحصائيات والدراسات، فإن المكسيكي يعمل أكثر من 2246 ساعة سنويا، مع العلم أن معدل ساعات العمل الذي تحدده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هو 1766 ساعة عمل سنويا.

وحل سكان كوستاريكا في أميركا الوسطى أيضا في المركز الثاني من حيث ساعات العمل، إذ يعمل الموظف هناك بحدود 2230 ساعة سنويا، وفي المركز الثالث جاء الكوريون الجنوبيون، حيث يعملون قرابة 2113 ساعة سنويا.

في المركز الرابع، وهو ما يتناقض تماما مع الأزمة المالية والاقتصادية التي وقعت في بلادهم واتهامات الاتحاد الأوروبي لهم، جاء اليونانيون بمعدل ساعات عمل سنوية يصل إلى 2042 ساعة، وهم أكثر الشعوب الأوروبية قاطبة عملا.

ووفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، احتل التشيليون المركز الخامس بمعدل ساعات عمل سنوية وصل إلى 1988 ساعة، ثم الروس (1978 ساعة) والبولنديون (1963 ساعة) واللاتفيون (1903 ساعات) ثم الأيسلنديون (1880 ساعة) والبرتغاليون في المركز العاشر بمتوسط ساعات عمل سنوية وصل إلى 1868 ساعة.

أما أقل الشعوب عملا بحسب تقرير المنظمة، الذي شمل 35 دولة، فهم الألمان، إذ لا يعملون أكثر من 1371 ساعة سنويا، وتلاهم مباشرة الهولنديون بمعدل 1419 ساعة سنويا.

وحل النرويجيون في المركز الثالث بين الدول الأقل ساعات عمل سنويا، حيث بلغ متوسط عمل النرويجي حوالي 1424 ساعة عمل، ثم الدنماركيون بحوالي 1457 ساعة عمل.

في المركز الخامس بين الدول الأقل عملا، جاء الفرنسيون، وبلغ معدل ساعات العمل السنوية للموظف أو العامل هناك حوالي 1482 ساعة عمل، ثم اللوكسمبورغيون (1507 ساعة) والبلجيكيون (1541 ساعة).

في المراكز من الثامن إلى العاشر بأقل ساعات عمل، جاء السويسريون (1590 ساعة) والسويديون (1612 ساعة) والنمساويون (1625 ساعة).

غير أن هذه الإحصائيات لا تعني أن الأقل عملا يعنى الأقل إنتاجا أو تطورا، فهذه الدراسة هدفت إلى وضع شكل من أشكال المقارنة فقط.

وحددت المنظمة ساعات العمل بأنها إجمالي عدد الساعات التي يعمل خلال الموظف أو العامل في السنة، وقسمة المجموع على متوسط عدد العاملين والموظفين في ذلك العام.

وحددت ساعة العمل أيضا بأنها تتضمن ساعات العمل الدائم والجزئي والتي تشمل أيضا العمل الإضافي المدفوع وغير المدفوع والعمل في أكثر من وظيفة مع استثناء العطل الرسمية والإجازات غير المدفوعة والإجازات المرضية والإصابات وإجازات الأمومة والإضرابات وغيرها من أسباب العطل والتعطل عن العمل.

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