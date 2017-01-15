100 ألف طلب مسبق على هاتف ” نوكيا 6 ” في الصين خلال يومين

أظهرت بيانات أن أكثر من 100 ألف شخص في #الصين وحدها، تقدموا بطلبات مسبقة للحصول على الهاتف الذكي #نوكيا 6، الذي أعلنت عنه الشركة الفنلندية قبل 6 أيام.

وتشير الأرقام إلى أن هذا العدد قد تم تسجيله بعد يومين فقط من إطلاق الشركة لهاتفها الجديد في الثامن من يناير الجاري. ويعني الطلب المسبق شراء الجهاز على خلاف التسجيل المسبق الذي لا يعني بالضرورة الشراء.

وبحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، فقد شارك أكثر من 250 ألف شخص في التسجيل المسبق للحصول على الجهاز الجديد، الذي يصل سعره نحو 250 دولار أميركي. وهذا الرقم يعني أن هؤلاء أبدو رغبتهم بشراء الجهاز.

واعتبر خبراء في تسويق الهواتف الذكية تسجيل الشركة 100 ألف طلب مسبق خلال يومين فقط من الكشف عن الهاتف الذكي الجديد، مؤشر على عودة قوية لأجهزة نوكيا للمنافسة في السوق.

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