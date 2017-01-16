الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات الإنسانية إلى 700 ألف محاصر في سوريا

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بتوفير إمكانية الوصول الآمن وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى الأسر والأطفال المحتاجين في سوريا.

جاء ذلك في بيان مشترك للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إرثرين كازن، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أنتوني ليك، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، والمديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي.

وأشار البيان إلى استمرار المعاناة في سوريا، وحرمان السوريين من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وأكد ضرورة عدم بقاء العالم صامتاً إزاء هذا الوضع.

وختم البيان أن “نحو 700 ألف شخص بينهم 300 ألف طفل، يعيشون في 15 منطقة محاصرة في سوريا، فيما يعيش نحو 5 ملايين شخص بينهم 2 مليون طفل، في مناطق يصعب إيصال المساعدات الإنسانية إليها بسبب الحرب وفقدان الأمن”. (ANADOLU)

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