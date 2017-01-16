تضارب الأنباء حول الموافقين و الرافضين للمشاركة في محادثات الأستانة .. و أنباء عن رئاسة ” محمد علوش ” لوفد الفصائل

تضاربت الأنباء حول الفصائل العسكرية المعارضة التي ستشارك في محادثات الأستانة.

وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين معارضين أن جماعات المعارضة قررت حضور محادثات السلام التي تدعمها روسيا وتركيا.

وقال زكريا ملاحفجي (فاستقم كما أمرت) للوكالة إن أغلب الجماعات قررت الحضور وإن المناقشات ستتركز على وقف إطلاق النار وقضايا إنسانية مثل المساعدات والإفراج عن المعتقلين.

وقالت قناة العربية إن الفصائل المشاركة هي : فيلق الشام، فرقة السلطان مراد، الجبهة الشامية، جيش العزة، جيش النصر، الفرقة الأولى الساحلية، لواء شهداء الإسلام، تجمع فاستقم، جيش الإسلام.

أما الفصائل الرافضة للمشاركة فهي : أحرار الشام وصقور الشام وفيلق الرحمن وثوار الشام وجيش إدلب وجيش المجاهدين.

وفي هذا السياق، نفى المتحدث الرسمي باسم الوفد المفاوض أسامة أبو زيد، بحسب قناة الجزيرة، “حدوث أي انقسامات في مواقف المعارضة المسلحة حول ذهابها للمشاركة في مفاوضات أستانة في الأسبوع المقبل”.

وقالت الجزيرة إنه تم تعيين محمد علوش رئيساً لوفد المعارضة.

عكس السير