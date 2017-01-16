سلطات النظام تبيع مخلفات تقليم الأشجار لـ ” أسر الشهداء الفقيرة ” في ريف حماة

قال مسؤول نظامي إن الأحطاب الناجمة عن تقليم غابات الصنوبر في مناطق مصياف والسلمية وكفراع بريف حماة، تم بيعها للأسر الفقيرة.

وقال مدير مشروع تنمية وتربية الغابات بزراعة حماة المهندس جابر القاسم، إن الأحطاب التي تم بيعها خلال العام الماضي بلغت قيمتها 28 مليون ليرة و500 ألف ليرة منها ناتجة عن بيع أحطاب وقيد بكمية 1354 طناً لنحو 915 أسرة والأولوية لأسر الشهداء(قتلى الجيش النظامي) الفقيرة، إضافة إلى بيع 1900 طن أحطاب بمزاد علني وهي أحطاب أشجار قائمة بمواقع متضررة نتيجة حرائق وتعديات.

وأكد، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام “ضرورة تضافر جهود جميع الجهات العامة والأهلية للمحافظة على هذه الثروة الحراجية لما تمثله من قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية وتراثية وحضارية تعود بالنفع على أفراد المجتمع كافة”.

عكس السير