عاصفة ثلجية تشل جزءاً كبيراً من الولايات المتحدة

أدت عاصفة قوية إلى تساقط مزيد من الثلوج والأمطار على مناطق واسعة من وسط الولايات المتحدة ، مما سبب خطرا على السائقين وانقطاعا في التيار الكهربي من شمال غرب نيو مكسيكو حتى وسط إلينوي.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إنها أصدرت تحذيرات من عاصفة ثلجية وإرشادات بشأن الطقس في مناطق بعشر ولايات، في وسط وأعلى الغرب الأوسط.

وذكرت إدارة دوريات الطرق السريعة في ميزوري إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في الولاية بسبب ظروف الطقس المتجمد، وفي أوكلاهوما ذكرت شركة الغاز والكهرباء أن حوالي 5 آلاف مشترك تأثروا جراء انقطاع التيار الكهربائي صباح امس الأحد.

ومن المرجح أن تشهد أوكلاهوما وكنساس وميزوري أسوأ الظروف الجوية، حيث حذر خبراء الطقس من تساقط المطر القابل للتجمد في أرجاء الولايات الثلاثة.

وتوقعت الهيئة تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها ما بين 0.6 و1.2 سنتيمتر على معظم ولاية كنساس وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وحذرت من أن يؤدي تراكم الثلوج والرياح السريعة إلى قطع خطوط التوتر العالي وكسر أغصان الأشجار.

وحثت وزارة النقل في ميزوري السائقين من القيادة في منطقة كنساس سيتي، بينما كانت الطواقم تعمل لفتح الطرق الرئيسية السريعة المحلية.

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