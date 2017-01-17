بعد أن وصفها بالفاجرة .. كيف ردت أصالة على جورج وسوف ؟

خرجت الفنانة السورية #أصالة_نصري، عن صمتها، وردَّت على الإهانة التي وجهها لها #جورج_وسوف، واتهامه لها بخيانة وطنها، موضحة أنها لن تردَّ الإساءة بالإساءة، لأنها تحترم تاريخه الفني الطويل.

وكتبت أصالة في تغريدة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لأنّني أخاف عليه، وأحترم تاريخه، ولا أقوى على جرحه فقط، كان صديقاً لأغلى ما عندي (بابا)، لن أردّ، ومن كلّ قلبي أسامحه، بل وأدعو له بالتوفيق”.

وردَّت على تعليق أحد متابعيها، والذي أكد أن وسوف لا يستحق كل هذا الاحترام بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز ، قائلة: “بل يستحقّه، لأنّه استطاع أن يجعل البعض يحبّه، رغم أنّه لم يحبّ نفسه يوماً”.

وكان جورج وسوف، قد شنَّ هجومًا حادًا على مواطنته الفنانة أصالة، في أحد البرامج التلفزيونية، ووصفها بـ ”الفاجرة”، قائلاً: “فاكرة نفسها الله خلقها ولم يخلق غيرها.. هي الخاسرة، لأنها خسرت وطنها، وبيتها”، مضيفًا: “الذي يشلح ثيابه يبرد”.

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