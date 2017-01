فارس شهابي ينقل أسلحة كيميائية من منشأة أمريكية لمسافة تزيد عن 11 ألف كيلو متر و يضعها في حلب !

نشر “فارس شهابي”، عضو برلمان بشار الأسد وأحد أبرز شبيحته وكبار دعاة الإبادة الجماعية في حلب، عبر حسابه في موقع تويتر صوراً تظهر ما قال إنها أسلحة كيميائية كان يستخدمها تنظيم “القاعدة” في حلب.

ويعتقد مسؤولو بشار الأسد ومروجو أكاذيب نظامه، وعلى رأسهم شهابي، أن جميع المتابعين حالهم حال المؤيدين يقبلون كل ما يقدم من معلومات كاذبة وأخبار خزعبلية، فيقومون بنشر كل ما من شأنه دعم أباطيلهم، تارة عن قصد وتارة عن جهل.

وقال شهابي في منشور له باللغة الإنكليزية : “مزيد من المواد الكيميائية السعودية الخطرة وجدت في منطقة مساكن هنانو المحررة (حلب) المحررة من القاعدة .. كلها لـ(تصنيع) الأسلحة الكيميائية”.

وأرفق شهابي منشوره بعدة صور منتشرة على الإنترنت قبل معركة حلب الأخيرة بسنوات، وأشهرها صورة لقذائف كيميائية (غاز الخردل) موجودة في منشأة بويبلو لتخزين الأسلحة، التابعة للجيش الأمريكي، في ولاية كولورادو.

ولم يقم شهابي عبر ادعاء أن هذه القذائف وجدت في حلب، سوى بانزياح قدره حوالي 11 ألف كم.

وعلى خلاف صفحته في فيسبوك، فإن شهابي يعمد إلى النشر باللغة الإنكليزية على تويتر في محاولة لتسويق أكاذيبه عالمياً، ويعمد بالدرجة الأولى على الطعن بمصداقية فرق الدفاع المدني التي تنقذ المدنيين والأطفال من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات جيش رئيسه، واتهماها بالإرهاب.

ولا تعتبر هذه أولى شطحات شهابي، حيث سبق له أن نشر في التاسع عشر من كانون الأول الماضي أسماء مخترعة لضباط من الأردن والسعودية وقطر والمغرب وتركيا وإسرائيل وبريطانيا وأمريكا، قال إنهم محاصرون في حلب، وقد تأخرت عملية الإجلاء بسبب محاولة تركيا إخراجهم.

