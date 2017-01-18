السوري عمر خربين ينضم إلى نادي الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء رسميا أن مجلس إدارة النادي وقع عقد إعارة مع السوري “عمر خربين” ليمثل بموجبه فريق الهلال الأول لكرة القدم لمدة ستة أشهر.

وأتم مجلس إدارة نادي الهلال إجراءات إعارته مع ناديه الظفرة الإماراتي، ويبلغ عمر اللاعب 23 عاماً.

ويعد خربين من أبرز نجوم الدوري الإماراتي حيث أحرز 24 هدفا في 32 مباراة خاضها مع الظفرة بموسمي 2015/2016م – 2016/2017.

ويشار إلى أن التوقيع مع خربين جاء بناءً على رؤية فنية من مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني “دياز”. (الرياض)

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