فرنسا تعلن دعمها لأهداف محادثات أستانة .. و تصر على وجود حقيقي للمعارضة السورية

قالت فرنسا الثلاثاء، إنها تدعم هدف التوصل لوقف إطلاق نار في عموم سوريا في محادثات مقترح عقدها في استانة عاصمة قازاخستان في وقت لاحق من هذا الشهر لكنها قالت إن المحادثات تحتاج إلى تمثيل حقيقي وموسع للمعارضة.

وقال المتحدث رومان نادال في إفادة صحافية يومية إن وزير الخارجية جان مارك إيرو قال لنظيره التركي إن باريس “تؤكد دعمها للأهداف المعلنة… وتصر على أهمية التمثيل الموسع والحقيقي للمعارضة.”

وأضاف أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وميثاق جنيف بما يؤدي لانتقال سياسي. (REUTERS)

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