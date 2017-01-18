هولندا : كنيسة قرية تشتري منزلاً لإسكان عائلة سورية لاجئة

قالت صحيفة “ليوفاردر كاورانت” الهولندية، إن كنيسة قرية ألدبوران (ذات الخلفية البروتستانتية) اشترت منزلاً لإسكان عائلة سورية لاجئة.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الفكرة نشأت السنة الماضية اعتماداً على نص في الإنجيل يتحدث عن وجوب استقبال اللاجئين.

وقالت مارغريت روزابوم، إحدى أعضاء اللجنة المعنية بالمبادرة : “إذا استقبلت كل قرية لاجئين فلن يكون هناك نقص في المساكن وسنكون جاهزين للمساعدة المالية”.

و ذكرت الصحيفة أن هذه ليست أول مرة تشتري فيه البلدية منزلاً لإسكان اللاجئين.

وستقوم الكنسية، بحسب الصحيفة، بشراء البيت للعائلة السورية في شمالي هولندا (مدينة هيرنفين)، وعلى الأسرة دفع الإيجار.

وختمت مارغريت : “نأمل أن تكون هذه المبادرة مثالاً يحتذى به في القرى الأخرى.

عكس السير