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فتح الشام تعتقل قيادياً في الجيش الحر بتهمة المشاركة في ” درع الفرات ” !

‏1 ساعة مضت أخبار البلد, أهم الأخبار تعليق واحد

فتح الشام تعتقل قيادياً في الجيش الحر بتهمة المشاركة في ” درع الفرات ” !

عكس السير

تعليق واحد

  1. هل انتم على خطا داعش
    يناير 21, 2017 , 1:32 م في 1:32 م

    لن انكر مقاومتكم الشرسة للنظام (مع انكم نائمون منذ اكثر من سنة) ولكن هذا لا يعطيكم اي حق لمصادرة الثورة السورية وفرض اجندتكم عليها وانتم الان وخاصة في الايام الاخيرة تعرضتم لضربات قاصمة من الامريكان فهل تريدون التشبه بالنظام المجرم فتنتقمون من السوريين ردا على ضرب الامريكان لكم تماما كما يرد النظام على اسرائيل
    اطلقوا سراح الرجل وقوٌموا سلوكم واجعلوه مقبولا ولتكن كل البنادق في وجه النظام والعدو الفارسي ومن يناصرهم اولا واخيرا

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