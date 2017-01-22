بشار الجعفري من الأستانة : لن نسمح بأي تدخلات خارجية .. و تركيا تنتهك سيادتنا

قال بشار الجعفري، رئيس وفد بشار الأسد لمحادثات الأستانة، إنه “لن يكون هناك حوار سوري – تركي على مستوى الحكومة في الأستانة ولن نسمح لأي تدخلات خارجية، فتركيا دولة تنتهك السيادة السورية وتساعد التنظيمات الإرهابية وتعرقل الحل السلمي لذا لن نحاورها”.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية وإعلام النظام عن الجعفري قوله أن “الحوار سوري سوري ودون أي شروط مسبقة .. كل اجتماع يخدم المصلحة الوطنية مهم بالنسبة للحكومة السورية”.

وأوضح الجعفري أن “أجندة الاجتماعات تتمحور حول تثبيت خطوط وقف العمليات القتالية وفصل تنظيمي داعش وجبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بهما عن المجموعات المسلحة التي قبلت باتفاق وقف الأعمال القتالية .. من السابق لأوانه تحديد سقف التوقعات”.

الجدير بالذكر أن النظام يعتبر كل أعضاء الوفد المعارض “إرهابيين”.

عكس السير