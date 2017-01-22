روسيا تستهدف ” داعش ” في دير الزور من أراضيها بصواريخ بعيدة المدى !

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أنها أطلقت من أراضيها صواريخ بعيدة المدى، استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في دير الزور.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية بينها وكالة “انترفاكس″ بالانجليزية إن “6 صواريخ من طراز (توبوليف Tu-22M3)، بعيدة المدى، انطلقت من روسيا، ودمرت بنجاح مواقع للتنظيم في محافظة دير الزور السورية”.

وأضاف البيان أن “الأهداف شملت مخيمات لقوات التنظيم ومخازن للذخيرة، وتجمعًا للعربات المصفحة”.

وأشار إلى أن “مقاتلات روسية من قاعدة حميميم الجوية، تحققت من نجاح القصف الصاروخي”.(ANADOLU)

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