مظاهرات مليونية معارضة لترامب

نزل اكثر من مليوني شخص الى شوارع واشنطن ومدن أمريكية اخرى انضم اليهم متظاهرون حول العالم السبت في “مسيرة النساء” المعارضة لدونالد ترامب، غداة تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد رسميا.

وفي حين اجتاحت تظاهرة ضخمة واشنطن، هاجم ترامب الاعلام متهما اياه بالتقليل من حجم المشاركين في حفل تنصيبه قبل يوم، ولو انه كان على علم حتما بنزول مئات الالاف الى الشوارع في واشنطن حيث شلوا الحركة لساعات في وسط المدينة قرب البيت الابيض وفي منتزه المول المؤدي إلى مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس.

ورغم ان سلطات العاصمة الاميركية لا تنشر ارقاما عن المتظاهرين، قال منظمو مسيرة النساء في واشنطن لوكالة فرانس برس إن عدد المشاركين بلغ المليون مع انضمام اعداد غفيرة من المحتجين إلى المسيرات في كافة انحاء البلاد.

وشارك أكثر من نصف مليون شخص بحسب الشرطة السبت في تظاهرة بلوس انجليس والعدد نفسه في نيويورك. ونظمت تظاهرات اخرى في شيكاغو ودالاس وسان فرانسيسكو وسانت لويس ودنفر ومدن كثيرة أخرى.

وفي خطابات نارية اكد المحتجون رفضهم لنهج الرئيس الجمهوري الذي تعهد بتغيير انجازات سلفه.

وقالت ماريا ايمان (16 عاما) التي اتت إلى واشنطن مع طلاب آخرين من ايلينوي “إنه شعور رائع″ أن تنضم إلى نساء يرفضن خطاب ترامب “التمييزي والخطير والمثير للانقسام”.

واضافت “اصبحت جزءا من التاريخ وفي يوم من الايام ساخبر اولادي بذلك”.

ونزلت إلى الشارع اعداد كبيرة من النساء والرجال من جميع الاعمار لاظهار وحدة الصف.

واعربت الاستاذة تانيا غاكسيولا (39 عاما) التي اتت من تاكسون باريزونا عن قلقها من أن يحاول ترامب فرض قيود على قوانين الاجهاض وبالتالي يقيد حرية المرأة.

وقالت “انه نرجسي يسعى دائما للحصول على التأييد. وهذا دليل كبير على عدم التأييد، نأمل في ان يلفت انتباهه”.

ورفع المتظاهرون في العاصمة لافتات كتب عليها بخط اليد “لا تراجع للنساء” و”حقوق المرأة هي حقوق الانسان” و”شكرا ترامب، حولتني الى ناشطة”.

وفي بوسطن حيث تظاهر حوالى 175 الف شخص، انتقدت السناتورة الديمقراطية اليزابيث وورن بشدة حملة ترامب القائمة على “مهاجمة” النساء والاقليات.

وقالت للحشود “يمكننا التذمر أو يمكننا المقاومة!”.

وتظاهرات السبت تخطت الحدود الأمريكية بعد ان اعلن المنظمون أن أكثر من 2,5 مليون شخص انضموا إلى أكثر من 600 مسيرة نظمت في كافة انحاء العالم.

وجرت واحدة من اكبر المسيرات في لندن حيث سار عشرات الاف الرجال والنساء والاطفال مرددين “ليسقط ترامب”.

وطغى حجم حشود المتظاهرين في واشنطن على جموع مناصري ترامب الذين اعتمروا قبعات حمراء كتب عليها شعار ترامب “سنعيد إلى أمريكا عظمتها!” خلال حفل تنصيبه.

واكدت هيلاري كلينتون منافسة ترامب الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية في تغريدة دعمها للمحتجين في حين شارك وزير الخارجية السابق جون كيري في المسيرة.

وشاركت مغنية البوب الشهيرة مادونا (58 عاما) في تظاهرة واشنطن موجهة سهامها الى الرئيس الجديد وقالت “نرحب بكم في ثورة الحب” داعية “الى التمرد، الى الرفض كنساء أن نقبل بهذا العهد الجديد من الاستبداد”.

وفي اليوم الاول من توليه مهامه زار ترامب المقر العام لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) التي شن هجمات عليها قبل تنصيبه.

وقال ترامب في كلمة مقتضبة لموظفي السي آي ايه “اني معكم الف في المئة”، لكنه استخدم كلمته ايضا لمهاجمة الاعلام الذي اتهمه بالتقليل من عدد المشاركين في حفل تنصيبه.

كما هاجم المسؤول الاعلامي عن ترامب الصحافة في أول مؤتمر صحافي يعقده في البيت الأبيض، وأكد بدون الاستناد الى أي وقائع ان “عدد المشاركين في حفل تنصيب ترامب كان الاهم في تاريخ الولايات المتحدة!” مناقضا بذلك التقارير الصحافية في هذا الخصوص.

وكان خطاب ترامب الجمعة ترجمة لبرنامجه وطغت عليه النزعة الشعبوية والوطنية وتصميمه على رفض ارث اوباما.

وكانت أول خطوة اتخذها لدى توليه مهامه توقيع مرسوم لتجميد برنامج الضمان الصحي المعروف باسم “اوباماكير” والذي يعتبر من أبرز انجازات الرئيس السابق، مع توقع المزيد من القرارات في هذا الاتجاه.

وانطلقت مسيرة النساء برسالة بسيطة نشرتها المحامية المتقاعدة تيريزا شوك من هاواي على فيسبوك الى حوالى 40 من اصدقائها، فانتشر الخبر بشكل سريع وتحول إلى تعبئة حاشدة أنزلت الحشود إلى الشارع. (AFP)

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