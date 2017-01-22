ممثلون عن وزارة الدفاع الروسية يشاركون في محادثات الأستانة

أكد مصدر في الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول التسوية السورية الأحد، مشاركة عسكريين روس في المفاوضات، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء الأحد.

وقال المصدر حول مشاركة ممثلي وزارة الدفاع الروسية في مباحثات أستانا لحل الأزمة السورية: “طبعا، يشارك ممثلو وزارة الدفاع الروسية في هذه المباحثات، وأمامنا مهمة صعبة”، مشيرا إلى أنه “من قبل كانت المباحثات فقط بين ممثلين سياسيين، والمباحثات بين ممثلين عسكريين تجري لأول مرة”.

وأضاف المصدر، ردا على سؤال، من سيترأس الجانب الروسي في الشق العسكري من المباحثات: “المفاوض الرئيسي لوزارة الدفاع الروسية في المجال العسكري خلال مباحثات أستانا سيكون نائب رئيس إدارة العمليات العامة الجنرال ستانيسلاف حاجي ماجوميدوف”. وأكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المفاوضات المغلقة ستنطلق يوم 23 كانون ثان/ يناير الجاري، وستستمر حتى اليوم التالي. (DPA)

عكس السير