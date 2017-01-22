35 شخصاً .. وصول وفد الفصائل المعارضة إلى الأستانة

وصل وفد فصائل المعارضة السورية صباح الأحد إلى أستانة عاصمة كازاخستان لإجراء أول محادثات مباشرة مع ممثلي بشار الأسد.

وستكون هذه المفاوضات التي ستنطلق بعد ظهر الاثنين الأولى بين ممثلين عن النظام ووفد عسكري من الفصائل المعارضة يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين معارضين.

ووصل رئيس وفد الفصائل المعارضة محمد علوش إلى أستانة صباح الأحد برفقة حوالي 10 من قيادات الفصائل بينهم فارس بيوش من “جيش إدلب الحر” وحسن إبراهيم من “الجبهة الجنوبية” ومأمون حج موسى من جماعة “صقور الشام”.

والوفد المعارض الذي كان أصلا مؤلفا من ثمانية أعضاء بات يضم 14 عضوا يضاف إليهم 21 مستشارا، بحسب ما قال مصدر قريب من المعارضة لوكالة فرانس برس.

وذكرت وكالة أنباء وفد النظام الذي يضم 10 أشخاص برئاسة بشار الجعفري غادر دمشق الأحد.

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