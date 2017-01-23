حكومة النظام تحدث محاكم مختصة لملاحقة السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كشف وزير عدل بشار الأسد، نجم الأحمد، أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية نظراً لانتشارها، معتبراً أنها كانت جزءاً من الحرب المعلنة على سوريا واستخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ظهور جرائم إلكترونية مستحدثة غير معهودة سابقاً.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز المهارات القانونية للقضاة السوريين وكيفية الاستفادة من الثورة المعلوماتية في مكافحة هذه الجريمة.

من جهته أوضح وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير أن المنهاج الذي تم وضعه لتدريب القضاة في سوريا يضم شقاً معلوماتياً وآخر تشريعياً، مؤكداً أنه سيتم البدء بتدريب القضاة على ماهية الحجج وكيفية التقصي عن الجرائم والبحث عن مصادرها للتعامل معها قضائياً.

وكشف معاون وزير العدل تيسير الصمادي عن حدوث جرائم عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلاتل استخدام المنظومات الحاسوبية.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، أعلن الصمادي أن هناك ازدياداً في الجرائم الإلكترونية في البلاد نتيجة زيادة عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، وستكون هناك آليات خاصة لمكافحة هذه الجريمة.

ولفت الصمادي إلى أن هناك قانوناً مختصاً بالجرائم الإلكترونية صدر في عام 2012، معتبراً أن “الأزمة التي تشهدها البلاد ساهمت في تطوير مجموعة من التشريعات ومنها القانون الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية”.

عكس السير