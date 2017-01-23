قاعدة الاحتلال الروسي في حميميم ” قلقة ” من خروقات جيش النظام للهدنة و تطالبه بضرورة الالتزام !

ذكر مركز الاحتلال الروسي في حميميم أن ذكّر “قيادة الجيش السوري بحزم بضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار”.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مسؤول كبير في المركز قوله إن طرفي النزاع يلتزمان بالهدنة، لكن قيادة المركز قلقة من خروقات تحصل من وقت لآخر ومصدرها قوات النظام.

وأضاف المسؤول أن مراقبي المركز الروسي يرصدون يوميا ما معدله 6 خروقات.

وتابع بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم : “قبل أيام، ذكّر الجانب الروسي القيادة العسكرية السورية بحزم بضرورة التزام قادة معيين (في الجيش السوري) بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، وبضرورة عدم السماح بخرق تلك الاتفاقات”.

وأكد المسؤول أن مركز حميميم “سيواصل اتخاذ مواقف موضوعية من أجل استعادة الاستقرار في كامل أراضي سوريا في أقرب وقت”.

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