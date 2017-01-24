إيران : الحل السياسي هو الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا

أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المتاح لنهاية أزمات سوريا واليمن والبحرين.

وتأتي تصريحات عبد اللهيان، المتواجد حاليا في لبنان، بعد لقائه ظهر يوم الاثنين رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت.

وقال عبد اللهيان، بعد اللقاء “نحن نعتقد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد المتاح لإيجاد نهاية للازمة السورية، ولكن هذا الأمر بطبيعة الحال لن يثنينا عن دعم الجمهورية العربية السورية في مواجهتها للإرهاب والإرهابيين”.(DPA)

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