للمرة الأولى .. عدد سكان السويد يكسر حاجز الـ 10 ملايين نسمة

كسر عدد سكان السويد حاجز الـ10 ملايين نسمة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأكد المكتب السويدي للإحصاء أن كانت هناك توقعات في عام 2010 بوصول عدد سكان السويد إلى عشرة ملايين نسمة في عام 2021، ولكن عدد السكان زاد بصورة أسرع مما كان متوقعاً.

وزاد عدد السكان بين عامي 2010 و2015 بنسبة 4% تقريبا، وتعزو هذه الزيادة إلى معدل المواليد والمهاجرين.

وقال الخبير توماس جوهانسون بمكتب الإحصاء، إن معدلات الهجرة إلى السويد بلغت أقصى نمو تاريخي لها خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الهجرة هي السبب الرئيسي لزيادة معدل نمو السكان في السويد.

وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري أن حوالي 8ر1 مليون نسمة، كانوا يعيشون في هذا البلد عندما بدأت عمليات الإحصاء لأول مرة في عام 1749. (أ ش أ)

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