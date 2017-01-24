مدرب بيرنلي يرتدي أغلى ساعة يد بين مدربي الدوري الإنكليزي

نشرت صحيفتا ” ذا صن ” و “الدايلي ميل” البريطانيتان تقريرين استعرضتا خلالهما أسعار وماركات ساعات اليد التي يرتديها مدربو أندية الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2016-2017.

ووفقًا للتقريرين، فإن مدربي أندية مسابقة “البريميرليغ ” يرتدون ساعات متباينة الأسعار والماركات حيث تتراوح قيمتها بين 45 ألف جنيه إسترليني و 40 جنيها إسترلينيا.

ومن اللافت للنظر ان أثمن ساعة لا يرتديها مدربو الأندية الستة الكبرى أصحاب الرواتب الأسبوعية الضخمة بل يرتديها مدربو أندية تقاتل من أجل البقاء او الساعية لخطف بطاقة التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويرتدي سين ديتش مدرب نادي بيرنلي أغلى ساعة يد في الدوري الإنكليزي الممتاز ، والبالغ سعرها 45 الف باوند استرليني من العلامة السويسرية “باتيك فيليبس” .

في المقابل، فإن الهولندي رونالد كومان مدرب نادي إيفرتون يرتدي ثاني أغلى ساعة من علامة “روليكس ” السويسرية الشهيرة ، إذ يبلغ ثمنها 35 ألفًا و 850 باوند إسترليني وفقاً لصحيفة إيلاف ، و يأتي بعده الاسكتلندي دافيد مويز مدرب نادي سندرلاند الذي يعاني في أسفل الترتيب العام، حيث تبلغ قيمة ساعته 30 ألف جنيه إسترليني من علامة “باتيك فيليبس” السويسرية.

أما المدرب الايطالي انطونيو كونتي مدرب نادي تشيلسي متصدر تدريب الدوري ، فيرتدي ساعة ماركة “روليكس دايتونا” والتي يبلغ ثمنها 10 آلاف جنيه إسترليني ، بينما مواطنه المخضرم كلاوديو رانييري أفضل مدرب في العالم في عام 2016 ومدرب نادي ليستر سيتي بطل الدوري الممتاز الموسم المنصرم فيرتدي ساعة يد تبلغ قيمتها 4 آلاف باوند إسترليني من ماركة ” تاغ هوير كاريرا ”

و يرتدي الفرنسي ارسين فينغر مدرب نادي أرسنال وأقدم مدربي الدوري الإنكليزي ساعة سعرها 8350 جنيهاً إسترلينياً.

أما الاسباني بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي وصاحب أعلى راتب سنوي في الملاعب الإنكليزية والعالم فيبلغ سعر ساعة يده ما يصل إلى 1900 باوند إسترليني، بينما مدرب نادي مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو يرتدي ساعة ثمنها 25 ألف جنيه إسترليني من الشركة السويسرية ” هبلوت ” الشهيرة ، فيما يرتدي الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول ساعة تبلغ قيمتها أربعة آلاف جنيه إسترليني.

ويرتدي الإنكليزي سام الارديس مدرب المنتخب الإنكليزي (سابقاً) ونادي كريستال بالاس (حالياً) ساعة من أثمن الساعات في بطولة “البريمرليغ” حيث يصل سعرها إلى 27 ألفا و 700 جنيه إسترليني، والتي تحمل العلامة الشهيرة “هبلوت” احدى صناعة الساعات الفاخرة السويسرية .

كما يرتدي الإسباني إيتور كارانكا الذي نجح في إعادة نادي ميدلزبره إلى الدوري الممتاز، ساعة فاخرة ثمنها عشرة آلاف باوند إسترليني من نوع “روليكس دايتونا” .

أما الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني في الترتيب العام للدوري الممتاز فهو يرتدي ساعة يبلغ سعرها 8350 باوند إسترلينيا .

وأخيراً يرتدي الأميركي بوب برادلي المدرب السابق لنادي سوانزي سيتي ساعة سعرها هو الأدنى بين بقية ساعات المدربين، حيث يبلغ ثمنها 40 جنيهاً فقط ، بينما يرتدي كل من الويلزي مارك هيوز مدرب نادي ستوك سيتي و الإنكليزي ايدي هاو مدرب بورنموث ساعة يبلغ ثمنها 399 باوند إسترلينيا فقط.

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