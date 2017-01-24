الرئيسية » ورد الآن » مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : زايدت علينا #النصرة بإتفاق وقف إطلاق النار وإذ بها أول من يلتزم به مع النظام، والأن فتحت الجبهات ضد #جيش_المجاهدين و #فيلق_الشام و #الجبهة_الشامية
مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : زايدت علينا #النصرة بإتفاق وقف إطلاق النار وإذ بها أول من يلتزم به مع النظام، والأن فتحت الجبهات ضد #جيش_المجاهدين و #فيلق_الشام و #الجبهة_الشامية
1 ساعة مضت ورد الآن
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قيم الخبر #النصرة
بإتفاق وقف إطلاق النار وإذ بها أول من يلتزم به مع النظام، والأن فتحت الجبهات ضد #جيش_المجاهدين
و #فيلق_الشام
و #الجبهة_الشامية"
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هاشتاغالجبهة الشامية الجيش الحر النصرة جيش المجاهدين فيلق الشام