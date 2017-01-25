أردوغان : النظام السوري يستخدم الأكراد بعد أن منعهم من حقوقهم لسنوات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن محادثات الأستانة ستساهم في سرعة تحقيق نتائج على الأرض في معركة الباب ومنبج.

وأضاف في تصريحات من مدغشقر، أن “النظام السوري يستخدم الأكراد في سوريا بعد أن منعهم من حقوقهم لسنوات وسنواجه كافة المنظمات الإرهابية التي تشكل خطرا على حدودنا”.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه يجب “التمييز بشكل واضح بين المعارضة السورية المسلحة وبين تنظيم داعش الإرهابي في سوريا”.

ووصف أردوغان روسيا بأنه “شريك مهم لنا في الصناعات العسكرية وفي التجارة وبلغ حجم التبادل التجاري بيننا نحو 38 مليار دولار”.

عكس السير