البرازيلي روماريو يحذف صورة على ” إنستغرام ” يظهر فيها ” نحيفاً “

حذف اللاعب البرازيلي السابق الذي بات عضواً في مجلس الشيوخ البرازيلي ، روماريو دي سوزا فاريا، من موقع إنستغرام صورة ظهر فيها نحيفاً جداً بعد الخضوع لعملية جراحية لعلاج السمنة.

وكان روماريو، البالغ 50 عاماً، نشر الأسبوع الماضي صورة له في مركز تجاري في مدينة ريو دي جانيرو، وهو ما قوبل بكم هائل من تعليقات المتابعين، الذين أبدوا استغرابهم من نتائج العملية.

وخضع أفضل لاعب في العالم خلال 1994 وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم، لتقليل وزنه بهدف تخفيف تداعيات داء السكري من النوع الثاني وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، وينبغي أن يتجاوز وزن الشخص 100 كغم من أجل الخضوع لهذا النوع من الجراحة، ما قد يكون حدث مع روماريو.

وأكد العديد من الأشخاص الذين يتابعون النجم السابق في برشلونة وفالنسيا أن الشيخوخة أصابته بعد الجراحة التي فقد خلالها 10 كغم.

عكس السير