تايلاند : سائق يطلق النار على رجال الشرطة قبل أن يصدم سيارتهم ( فيديو )

بعد عملية مطاردة مضنية، لم يجد سائق كان يقود سيارته تحت تأثير #المخدرات، بداً من مواجهة دورية للشرطة وإطلاق النار على رجال الدورية قبل أن يصطدم بسيارتهم.

وتلقت الشرطة في مدينة ناكون راتشاسيما التايلندية بلاغاً عن سائق يقود سيارته برعونة في شوارع المدينة ويعرض حياة الناس للخطر، فهرعت عدة دوريات للشرطة على الفور لإيقاف هذا السائق المتهور.

ويظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، سائق السيارة وراتشاي باواتبورن (32 عاماً) وهو يقود سيارته بتهور في شوارع المدينة أثناء ملاحقة الشرطة له.

وفي لقطة لاحقة، ظهرت سيارة وراتشاي وهي تتجه بسرعة نحو سيارة للشرطة، حيث تبادل وراتشاي إطلاق النار مع أحد رجال الدورية قبل أن تصطدم سيارته بسيارة الدورية.

وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على السائق في نهاية المطاف وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وصرح ناطق باسم الشرطة معلقاً على الحادث: “لقد وجهنا للسيد وراتشاي تهم القيادة تحت تأثير المخدرات، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، والشروع في قتل رجل شرطة ”

ووفقاً لصحيفة ديلي ستار البريطانية، فمن المزمع أن يمثل المتهم أمام المحكمة في وقت لاحق من الشهر القادم، ومن المتوقع أن تتم إدانته بالتهم الموجهة إليه.

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