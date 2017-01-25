” ريجورافينيب ” .. أول عقار ناجع لعلاج سرطان الكبد المتقدم

أكدت دراسة جديدة أن عقّارا جديدا أثبت فاعليته في تحسين بقاء المرضى المصابين بسرطان الكبد المتقدم على قيد الحياة، ما يجعله يصبح أول علاج شامل للمرض.

و أجري البحث على 573 مريضا بسرطان الكبد المتقدم يعيشون في 21 بلدا حول العالم، لاكتشاف فاعلية عقار “ريجورافينيب” (Regorafenib).

ومنحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) شركة “باير” الألمانية للأدوية، فى يناير/كانون الثاني 2016، الموافقة على استخدام هذه المادة الفعالة “ريجورافينيب” التي يتم تسويقها تحت اسم عقار “ستيفارجا” (Stivarga) لعلاج سرطان الكبد المتقدم.

كما اعتمدت الهيئة نفس العقار في مارس/آذار 2013، لعلاج نوع نادر من سرطان الجهاز الهضمي بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، كما منحته الموافقة في 2012 أيضا لعلاج سرطان القولون والمستقيم في مراحله المتقدمة.

وتوصل الباحثون إلى أن العقّار ساعد على تحسين بقاء المرضى على قيد الحياة 10.6 أشهر وسطياً، بالمقارنة مع 7.8 أشهر للمرضى الذين تناولوا دواء وهميا. كما وجد فريق البحث أن اثنين من المرضى الذين تلقوا العلاج تقلصت لديهم الأورام الخبيثة بشكل كبير.

ويتم تشخيص حالات سرطان الكبد في مراحل متقدمة بنسبة تقارب الـ 40% وعندما يصل المرضى لسرطان الكبد المتقدم يكون العلاج قد وصل لمرحلة صعبة للغاية.

وأكد فريق البحث أن نتائج الدراسة توفر دليلا على أن عقار “ريجورافينيب” هو أول علاج شامل لمرضى سرطان الكبد المتقدم.

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