لافروف : الدستور الروسي لسوريا يراعي مواقف النظام و المعارضة و دول الإقليم

أعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أنه تم الاتفاق في أستانا على أن تشارك المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري في مفاوضات جنيف الشهر القادم.

وقال لافروف -في تصريحات له اليوم الأربعاء- إن روسيا ستتحدث مع ممثلي أطياف المعارضة السورية المختلفة خلال لقاءات ستعقد في موسكو الجمعة، حول نتائج المفاوضات التي اختتمت أمس في عاصمة كزاخستان بالإعلان عن آلية لتثبيت الهدنة السارية في سوريا منذ نحو شهر.

ومن جهة أخرى أشار لافروف إلى أن مشروع الدستور المقدم من روسيا خلال مفاوضات أستانا يراعي مواقف النظام والمعارضة ودول الإقليم.

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