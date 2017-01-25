من هم ” المعارضون ” الذين سيلتقيهم لافروف في روسيا يوم الجمعة ؟

تفت المعارضة المسلحة والهيئة العليا للمفاوضات أن تكونا تلقتا دعوة لحضور اجتماعات بموسكو، واشترطت الأولى تثبيت وقف إطلاق النار للذهاب إلى جنيف.

وقال لافروف -في تصريحات له اليوم الأربعاء- إن روسيا ستتحدث مع ممثلي أطياف المعارضة السورية المختلفة خلال لقاءات ستعقد في موسكو الجمعة، حول نتائج المفاوضات التي اختتمت أمس في عاصمة كزاخستان بالإعلان عن آلية لتثبيت الهدنة السارية في سوريا منذ نحو شهر.

ويأتي إعلان لافروف عن المحادثات المرتقبة مع ممثلين للمعارضة السورية بموسكو بعد ساعات من إعلان الخارجية الروسية عن هذه الاجتماعات، بهدف تشكيل وفد موحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف المرتقبة، دون أن تحدد المدعوين لها.

ومن بين الشخصيات المدعوة إلى موسكو أحمد معاذ الخطيب ورندة قسيس وأحمد الجربا ولؤي حسين وقدري جميل وممثل عن الأكراد، وأفاد بأن لقاءات موسكو ستعقد يومي الخميس والجمعة.

وبينما قالت مصادر صحفية روسية إن الخارجية الروسية دعت رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ووفد المعارضة المسلحة الذي شارك في مفاوضات أستانا، قال الناطق باسم الهيئة رياض نعسان آغا إنها لم تتسلم دعوة لحضور اجتماعات موسكو.

وأضاف أغا في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن “الدعوة إذا ما كانت فهي موجهة بشكل شخصي لرياض حجاب، ربما عن طريق الخارجية مباشرة أو عن طريق السفارة الروسية في الرياض”، لكنه نفى معرفته عما إذا كان حجاب سيشارك أم لا.

كما نفى مصدر في وفد الفصائل السورية أن تكون وصلتهم أي دعوة من الخارجية الروسية، وقال إن المعارضة لن تستجيب لأي دعوات ولن تذهب لمؤتمر جنيف في الثامن من فبراير/شباط القادم قبل تثبيت وقف إطلاق النار في كافة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة.

ورجح أن الروس يتحدثون عن المعارضة القريبة منهم (جماعات القاهرة وموسكو) وليس وفد المعارضة المسلحة الذي شارك في أستانا أو الهيئة العليا للمفاوضات. وكان وفد الفصائل السورية تمسك خلال مفاوضات أستانا بتثبيت وقف إطلاق النار، ووضع حد لانتهاكات النظام السوري للهدنة التي أُعلنت أواخر الشهر الماضي في أنقرة برعاية روسيا وتركيا. (aljazeera)

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