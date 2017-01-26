إنتشار ظاهرة اعتناق المسيحية في عين العرب كوباني ( فيديو )

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بعد كل شي عملتو الدولة الاسلامية والي عم تخططلو دولة العثمانية لأبادة الاكراد وبدكن ياهن يضلو مسلمين؟
هذا الشریط برسم المشایخ التجار الدین الذین یفتون علی کیفهم بالکفر و الردة هذه الجماعة و ذاك … و للمعلومة :اللي یتبع المشایخ الریموت کونترول لیس وضعه افضل من هؤلاء…
لمن يلقي اللوم على داعش في ذلك فهو خاطىء داعش قتلت ونكلت باهل السنة والشواهد كثيرة في العراق والشام..اللهم صلي على سيدنا محمد حين قال سيمر يوم القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر,
اخي الكريم الاكراد يلعبون لعبة المصالح هم مستعدون لاي شيء حتى اليهودية في سبيل مصالح واهية هم بالاساس ايمانهم ضعيف الا مارحم ربي, فلاعتب عليهم اسلمت سارة فلاهي زادت في الاسلام ولاهي اضعفت المسيحية.