الأمم المتحدة تكذب إعلان لافروف تأجيل ” جنيف 3 ” خلال لقائه مجموعة من المعارضين الموالين

اعلنت الامم المتحدة الجمعة، ان ارجاء مفاوضات جنيف حول سوريا الذي اعلنته موسكو غير مؤكد مضيفة ان موفدها الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا سيزور نيويورك الاسبوع المقبل لبحث ذلك.

وقالت الناطقة باسم موفد الامم المتحدة الخاص يارا شريف “لا يوجد تأكيد بأن محادثات شباط/فبراير ارجئت” خلافاً لما اعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن خلال لقائه بعدد من رموز المعارضة الموالية لبشار الأسد، إلى جانب معارضين آخرين، ان محادثات السلام حول النزاع السوري المقررة في جنيف في الثامن من شباط/ فبراير تحت اشراف الامم المتحدة ارجئت الى نهاية الشهر.

وقال لافروف : “من الجيد ملاحظة ان مجرد الاعلان عن اللقاء في استانا والتحضير له حث زملاءنا في الامم المتحدة على التحرك واعلان محادثات سورية في جنيف ولو ان موعد الثامن من شباط/ فبراير ارجئ مجددا الى نهاية الشهر المقبل”.

وكان مسؤولون في الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري المعارض رفضوا دعوات تلقوها للقاء لافروف الجمعة في موسكو، بينما حضر اجتماع لافروف كل من اليان مسعد أحد أبرز رموز المعارضة “الوطنية الداخلية” الموالية لبشار الأسد، وقدري جميل ولؤي حسين ورندة قسيس وجمال سليمان، إلى جانب حسن عبد العظيم، عضو الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس هيئة التنسيق.

عكس السير