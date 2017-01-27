مسؤول منظمة الحج الإيرانية يعلن عن دراسة استنئاف ” إرسال الزوار الإيرانيين لسوريا ” .. و وزير سياحة بشار الأسد يرحب

أعلن مسؤول منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي بان وفدا سيتوجه من ايران الى سوريا لدراسة الارضيات اللازمة خاصة الامنية لاستئناف “ارسال الزوار الايرانيين اليها”.

وخلال استقباله وزير سياحة بشار الأسد، بشير يازجي، في طهران، الخميس، قال محمدي، ان “اعداءنا المشتركين عملوا خلال الاعوام الماضية على حرمان مواطنينا من زيارة سوريا، ونحن نرغب بالتاكيد بان تتوفر الظروف المناسبة لاستئناف ارسال الزوار الايرانيين الي سوريا”.

واضاف : “منذ عامين نتابع مسالة ارسال الزوار بصورة منتظمة وممنهجة الى سوريا مثلما نقوم بارسال زوارنا الى العتبات المقدسة في العراق”.

وقال محمدي ان القرار الدقيق لارسال الزوار الى سوريا يعتمد على تقرير اللجنة التي ستوفد الى سوريا قريبا، وكذلك الحصول على التاييد النهائي من المراجع العليا المعنية في البلاد.

من جانبه اشار وزير السياحة السوري خلال اللقاء الى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستئناف ارسال الزوار الايرانيين الى سوريا، معربا عن امله بوصول المباحثات المطروحة بين الجانبين في هذا المجال الي النتيجة المرجوة.

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