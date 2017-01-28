مستشار محمود الزعبي و مصطفى ميرو لاجئاً في تركيا .. ” إجراءات النظام التعسفية أفقرت السوريين قبل 2011 “

قالت وكالة أنباء الأناضول إن “سنوات الحرب الدامية في سوريا، أجبرت المستشار السابق، محمد جبّان نجيب (78 عاماً)، تذوق مرارة اللجوء، بعيدا عن وطنه وأهله، بعد أن شغل منصب مستشار رئيس الحكومة لمدة 13 عاما.

واضطر نجيب للجوء إلى ولاية هطاي التركية قبل عامين قادما من محافظة إدلب مع أبنائه الأربعة، بعد اشتداد المعارك.

نجيب المهندس الجيولوجي، الذي كان مستشارا لرئيس الوزراء الأسبق محمود الزعبي، وخلفه محمد مصطفى ميرو، لمدة 13 عاما، يروي في حديثه للأناضول نظرته للأحداث في سوريا.

ويرى المستشار أنَّ الزراعة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد السوريين، إلى جانب التجارة تعرضت لإجراءات تعسفية من قبل النظام، الأمر الذي انعكس على مستوى معيشة المواطنين وإفقارهم قبل عام 2011.

ويوضح نجيب أنّ حاشية النظام وأقاربهم كانوا يعيشون حياة بذخ وترف، لا صلة لها بعالم المواطنين المليئة بالحرمان.

ويؤيد نجيب ثورة السوريين على النظام، قائلاً: “من تسبب بدمار بلدي الجميل والتاريخي، وقصف الأماكن المقدسة، وقتل الآلاف، سينال جزاءه عاجلا أم آجلا”.

وأكد المستشار السابق أن الشعبين السوري والتركي يقفان جنبا إلى جنب في هذا الامتحان الصعب.

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