” مشايخ ” على رأسهم المحيسني يعلنون انضمامهم لهيئة تحرير الشام
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الإعلان عن اندماج جديد يضم النصرة و الزنكي و فصائل أخرى بقيادة القائد السابق لأحرار الشام
عكس السير
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46 دقيقة مضت أخبار البلد, أهم الأخبار 2 تعليقان
” مشايخ ” على رأسهم المحيسني يعلنون انضمامهم لهيئة تحرير الشام
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هادا الكان ناقصنانا المحسيني وام المحسيني
اكتر شي عجبني بالمقال كلمة مبارك ، احترقت سوريا وتدمر شعبها عن بكرة ابيه وبيقلّك مباركة ، والبركات عمبتطفطف يمين وشمال ، هاي الناس بحلم جميل اسئل الله ان لا يستفيقوا منه ابداً لانو لو استفاقوا صغغغري حيصيروا شيوعيين ، على العموم الفشل المتكرر سوف يدمر هكذا تحالفات فالناس دائماً تفتش عن النجاح والسعادة وليس عن الدين ، والدين يمنح سعادة مجانية جنة عرضها السماوات والارض وهو بينلعن افطاسو ليجيب شقة 100 متر وما بيجيبها شو جنة ومساحتها سماوات وارض !!! بيطير من الفرح