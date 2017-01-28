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” مشايخ ” على رأسهم المحيسني يعلنون انضمامهم لهيئة تحرير الشام

‏46 دقيقة مضت أخبار البلد, أهم الأخبار 2 تعليقان

” مشايخ ” على رأسهم المحيسني يعلنون انضمامهم لهيئة تحرير الشام

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عكس السير

2 تعليقان

  1. ابو فهمي
    يناير 28, 2017 , 11:14 م في 11:14 م

    هادا الكان ناقصنانا المحسيني وام المحسيني

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  2. مواطن لبناني
    يناير 28, 2017 , 11:46 م في 11:46 م

    اكتر شي عجبني بالمقال كلمة مبارك ، احترقت سوريا وتدمر شعبها عن بكرة ابيه وبيقلّك مباركة ، والبركات عمبتطفطف يمين وشمال ، هاي الناس بحلم جميل اسئل الله ان لا يستفيقوا منه ابداً لانو لو استفاقوا صغغغري حيصيروا شيوعيين ، على العموم الفشل المتكرر سوف يدمر هكذا تحالفات فالناس دائماً تفتش عن النجاح والسعادة وليس عن الدين ، والدين يمنح سعادة مجانية جنة عرضها السماوات والارض وهو بينلعن افطاسو ليجيب شقة 100 متر وما بيجيبها شو جنة ومساحتها سماوات وارض !!! بيطير من الفرح

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