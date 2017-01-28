وادي بردى على خطا مناطق دمشق التي سبقتها .. ميليشيات بشار الأسد تسيطر على نبع الفيجة

قال ناشطون معارضون ووسائل إعلام تابعة للنظام، إن ميليشيات حزب الله دخلت إلى عين الفيجة، وتم تفعيل الاتفاق القاضي بإخراج مقاتلي وادي بردى إلى إدلب، بعد أسابيع من القصف المتواصل، من قبل طائرات النظام.
وقال الإعلام الحربي التابع لحزب الله، إن قوات النظام دخلت بلدة عين الفيجة، ورفعت “العلم” فوق منشأة النبع.
وأضاف أن فرقاً تستعد لدخول عين الفيجة لإصلاح محطة الضخ.
وقال مصدر في لجنة المصالحة التابعة للنظام، لوكالة الأنباء الألمانية، إن نحو مائتين من مقاتلي المعارضة خرجوا صباح اليوم سيرا على الأقدام من عين الفيجة إلى قرية دير مقرن، تمهيدا لنقلهم بحافلات باتجاه إدلب.
وبذلك، تنضم منطقة وادي بردى إلى مناطق ريف دمشق التي خير بشار الأسد أهلها ومقاتليها بين الإبادة الكاملة أو الخروج إلى إدلب.
عكس السير
قيم الخبر
مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا
ايران النظام المليشيات الطائفية المجرمة روسيا القاتلة المخادعة كلهم يشكلون جسما خبيثا واحدا لا امان له ولا رجاء منه ولا يظن احدا ان حلا سياسيا يمكن ان يكون بعد ان قويت شوكة هؤلاء السفلة الاوغاد وتأكدهم من خيانة الثورة من كل ما سمي اصدقاء سوريا والامل الوحيد هو وحدة الثوار ومقاتلة الاوغاد حتى يقضي الله امرا هو اعلم به منا وسيكون هزيمة الاوغاد ان شاء الله