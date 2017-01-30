المجلس السوري التركماني : نعارض إنشاء أمريكا منطقة آمنة للوحدات الكردية

أكد رئيس المجلس التركماني السوري أمين بوز أوغلان، معارضتهم إنشاء الولايات المتحدة الأميركية منطقة آمنة، إذا كان الهدف منه إقامة منطقة لتنظيم “ب ي د”.

وتطرق بوز أوغلان الاثنين، إلى المنطقة الآمنة التي دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إقامتها في سوريا.

وشدد على أهمية وحدة الأراضي السورية، وجدد مطالبة التركمان السوريين بتأسيس نظام ديمقراطي جديد يحقق الأمن والسلام لسوريا.

وقال: “نطالب بالمنطقة الآمنة إن كانت ستوفر للشعب العيش بسلام، أما إذا كانت ستؤدي إلى التقسيم وإنشاء حكم ذاتي لبعض المجموعات فلن نقبل بها أبداً”.

وأضاف: “لا نعلم قصد ترامب من إنشاء منطقة آمنة.. غير أننا نعارض إنشاء واشنطن منطقة آمنة، إذا كان الهدف منه إقامة منطقة لتنظيم ب ي د، كما أنها – أمريكا – على علم بعدم إمكانية تحقق ذلك”.

وأشار إلى أن المعارضة والتركمان، يرغبون بإنشاء “منطقة آمنة”، و”منطقة حظر للطيران”، وأن تحقيق ذلك سيجلب الكثير من النفع، منها وقف موجة الهجرة من سوريا إلى تركيا وأوروبا.

والأربعاء الماضي، قال ترامب، إن “أوروبا ارتكبت خطأ كبيراً بالسماح لملايين اللاجئين بالدخول إليها”، مشيراً إلى أنه “سيقيم منطقة آمنة في سوريا” لحماية المدنيين. (ANADOLU)

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