لافروف : المناطق الآمنة لا يجب أن تقام إلا بموافقة النظام .. و خروج الميليشيات من سوريا يتم بالتفاوض !

↓ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف : #بوتن و #ترامب بحثا مكافحة #داعش

↓ لافروف : المكالمة الهاتفية بين بوتين وترمب أظهرت التفاهم المشترك بين الطرفين

↓ لافروف : على ترامب أن يعترف بأن الجيش السوري يعد القوة الأكثر فعالية لمواجهة داعش

↓ لافروف : خروج الميليشيات من سوريا يجب أن يتم بالتفاوض

↓ لافروف : مازلنا ننتظر توضيحا من #واشنطن بشأن أفكار #ترامب حول المناطق الآمنة في #سوريا

↓ لافروف : الحكومة السورية لم تطلب أي مساعدة من #واشنطن

↓ لافروف : روسيا لاتستبعد إقامة مناطق آمنة في #سوريا شريطة موافقة النظام وبمشاركة الأمم المتحدة (الجزيرة)

↓ لافروف : مشروع ترامب إنشاء “مناطق آمنة” في سوريا لا يستهدف إسقاط الأسد بل يرمي إلى مساعدة اللاجئين.

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