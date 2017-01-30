لافروف : المناطق الآمنة لا يجب أن تقام إلا بموافقة النظام .. و خروج الميليشيات من سوريا يتم بالتفاوض !

↓ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف : #بوتن و #ترامب بحثا مكافحة #داعش
↓ لافروف : المكالمة الهاتفية بين بوتين وترمب أظهرت التفاهم المشترك بين الطرفين
↓ لافروف : على ترامب أن يعترف بأن الجيش السوري يعد القوة الأكثر فعالية لمواجهة داعش
↓ لافروف : خروج الميليشيات من سوريا يجب أن يتم بالتفاوض
↓ لافروف : مازلنا ننتظر توضيحا من #واشنطن بشأن أفكار #ترامب حول المناطق الآمنة في #سوريا
↓ لافروف : الحكومة السورية لم تطلب أي مساعدة من #واشنطن
↓ لافروف : روسيا لاتستبعد إقامة مناطق آمنة في #سوريا شريطة موافقة النظام وبمشاركة الأمم المتحدة (الجزيرة)
↓ لافروف : مشروع ترامب إنشاء “مناطق آمنة” في سوريا لا يستهدف إسقاط الأسد بل يرمي إلى مساعدة اللاجئين.
عكس السير
قيم الخبر
ولله انك اسد يا لافروف