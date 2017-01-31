إستئناف إسقاط المساعدات الغذائية جواً على دير الزور

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء إنه استأنف إسقاط الغذاء جوا لمساعدة 93500 سوري في مدينة دير الزور.

وكانت عملية إسقاط مساعدات جوا توقفت في 15 يناير كانون الثاني بعد أن قسم تنظيم داعش المدينة المحاصرة إلى قسمين واجتاحوا منطقة الإنزال التي كانت تستخدم لمئة وسبعة وسبعين عملية إسقاط مساعدات جوا منذ أبريل نيسان.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن منطقة الإنزال الجديدة تستخدم الآن وتم استئناف إسقاط الغذاء جوا في 29 يناير كانون الثاني.

الجدير بالذكر أن ميليشيات النظام تنهب جل المساعدات المقدمة وتحرم المدنيين منها.

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