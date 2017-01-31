هيغواين يواصل تحطيم الأرقام مع يوفنتوس

يواصل المهاجم الأرجنتيني #غونزالو_هيغواين تحطيم الأرقام القياسية مع ناديه #يوفنتوس الإيطالي بعد قيادته لفوز ثمين على حساب ساسولو ضمن الجولة الثانية والعشرين من البطولة المحلية بهدفين نظيفين.

وأحرز هيغواين هدفاً مبكراً في شباك أصحاب الأرض والجمهور قبل أن يُضيف زميله الألماني سامي خضيرة هدفاً ثانياَ ليضمن “البيانكونيري” النقاط الكاملة في جولة كان فيها يوفنتوس المستفيد الأكبر بعد تعثر نابولي أمام باليرمو وسقوط روما في ملعب سمبدوريا.

وبهدفه في ساسولو، يكون هيغواين قد حقق رقماً غائباً عن سجلات يوفنتوس منذ 12 عاماً وذلك بتسجيله في ستة لقاءات متتالية في الدوري الإيطالي وهو لم يتحقق طيلة الفترة الماضية.

وكان النجم الفرنسي المعتزل ديفيد تريزيغيه قد فعل ذلك مع فريق “السيدة العجوز” قبل 12 عاماً وتحديداً في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول لسنة 2005.

كما وصل هيغواين إلى هدفه رقم 51 خلال 56 مباراة لعبها بالدوري الإيطالي على مدار الموسم الماضي مع فريق الجنوب نابولي، والحالي برفقة “البيانكونيري”.

ويتصدر هيغواين جدول ترتيب هدافيّ الدوري الإيطالي بـ15 هدفاً بصحبة مواطنه ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان والبوسني إيدين دزيكو لاعب نادي العاصمة روما، حيث يبدو المهاجم الأرجنتيني في وضعية جيدة للمنافسة بقوة على جائزة “الحذاء الذهبي” كأكثر لاعب إحرازاً للأهداف في موسم واحد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مع الأوروغوياني إدينسون كافاني ومواطنه لويس سواريز والفرنسي ألكسندر لاكازيت والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

وشغل هيغواين الأوساط الرياضية في إيطاليا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، فبعدما رفض فريق “الجنوب الإيطالي” فكرة الاستغناء عن خدمات مهاجمه الذي دخل تاريخ الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم حين تمكن من تسجيل 36 هدفاً، لجأت إدارة يوفنتوس إلى دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده التي تقدر بـ90 مليون يورو في مفاجأة هزت الكرة الإيطالية.

ووقع هيغواين على عقد يربطه بفريق السيدة العجوز لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2021 مقابل تلقيه راتباً سنوياً يقدر بـ7.5 مليون يورو.

وبات المهاجم الأرجنتيني المتخصص في الوصول إلى شباك المنافسين “رابع” أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد انتقال النجم الفرنسي بول بوغبا إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي آتياً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو.

وجاء النجم الويلزي غاريث بيل ثانياً في القائمة بانضمامه إلى ريال مدريد في صيف عام 2013 مقابل 100 مليون يورو فيما حلّ الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثاً برحيله عن صفوف “الشياطين الحُمر” في صيف 2009 للدفاع عن ألوان الفريق الملكي مقابل 94 مليون يورو.

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