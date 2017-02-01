الهيئة العليا للمفاوضات ترد على دي ميستورا : ليس من اختصاصك تشكيل وفدنا .. هل تستطيع تشكيل وفد النظام ؟ !

وصفت الهيئة العليا للمفاوضات، الاربعاء تصريح مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا حول امكانية تشكيله وفداً يمثل المعارضة في مفاوضات جنيف المرتقبة بأنه “غير مقبول” مؤكدة ان هذا “ليس من اختصاصه”.

وقال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب في تغريدة على تويتر ان “تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا”.

واضاف “اهم ما يجب ان ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد اجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف”.

وقررت الامم المتحدة الثلاثاء، تأجيل المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة الى 20 شباط/فبراير بعدما كانت مقررة في الثامن منه لتمنح المعارضة السورية المزيد من الوقت للاستعداد.

وعقب اجتماع مع مجلس الامن الدولي، حذر دي ميستورا ان “في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من شباط/فبراير، فسأقوم (…) بتحديد الوفد لجعله شاملاً قدر الإمكان”.

وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن بحسب دبلوماسيين ان الدعوات الى مفاوضات جنيف ستوجه في الثامن من الشهر الحالي.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط في بيان، ان تصريح دي ميستورا “اعتزامه تشكيل وفد المعارضة بنفسه امر غير مقبول”.

وتساءل المسلط “هل يستطيع السيد دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام؟”.

كما رأى المتحدث ان تأجيل المفاوضات “ليس من مصلحة الشعب السوري”، مشيراً الى ان قرار التأجيل جاء “تلبية لطلب حلفاء النظام” وليس لعدم جاهزية ممثلي الوفد المعارض. (AFP)

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