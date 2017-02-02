الإمارات : شرطيان يستغلان عملهما في كسب مبالغ مالية من الوافدين في دبي

أطاح قسم مكافحة الفساد الإداري في شرطة #دبي بشرطيين بعد معلومات عن تورطهما بسلسلة أعمال مخالفة للقانون واستغلالهما وظيفتهما للحصول على مبالغ مالية من الأشخاص المخالفين لقوانين الجنسية والإقامة والمطلوبين جنائيا والمتورطين في قضايا التعاطي والاتجار في المشروبات الكحولية.

وبعد التثبت من صحة المعلومات الواردة أعدت مكافحة الفساد كمينا للشرطيين وفق ما ذكرت شبكة آراء ، وبحسب التحقيقات، فإن الشرطيين استغلا طبيعة عملهما في دورية بإحدى مناطق دبي في استيقاف المشتبه بهم والمتورطين بجرائم، إذ كانا يقومان بإخلاء سبيلهم مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 500 إلى 1000 درهم.

ووجهت النيابة العامة للشرطيين تهمة طلب موظف عام الرشوة لأداء عمل إخلالا بواجبات وظيفته والمشاركة الإجرامية فيها، وأمرت بإحالتهما لمحكمة الجنايات.

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